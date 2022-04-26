War in Ukraine enters new phase: Pentagon chief
The war in Ukraine has entered a new phase, US Secretary of Defense Lloyd Austin Tuesday during a meeting with his colleagues from over 40 countries at the Ramstein Air Base in Germany, News.Az reports citing foreign media.
"The parties must defend Ukraine,” said Austin, stressing that they believe Ukraine will win.
A meeting of more than 40 countries kicked off at Ramstein Air Base on Tuesday. The meeting focuses on bolstering Ukraine’s defense capabilities.