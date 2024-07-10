Washington to host US-Azerbaijan-Armenia trilateral meeting
A trilateral meeting between Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov, Armenian Foreign Minister Ararat Mirzoyan and US Secretary of State Antony Blinken is expected to take place in Washington, D.C. today.The announcement was made by Armenia’s Foreign Ministry, News.Az reports.
"According to the agreement reached in Washington, a trilateral meeting will be held among Armenian Foreign Minister Ararat Mirzoyan, Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov, and US Secretary of State Antony Blinken on July 10," the Armenian Foreign Ministry spokesperson, Ani Badalyan, stated.
The top Azerbaijani diplomat on Tuesday embarked on a working visit to Washington to attend the NATO summit. FM Bayramov is also scheduled to hold several high-level bilateral meetings during his visit to Washington.