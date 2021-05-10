Work underway to create “green energy” zone in Azerbaijan’s Karabakh – minister
10 May 2021
Work to create a 'green' energy zone is underway in Azerbaijan's Karabakh region liberated from Armenian occupation, the country's Energy Minister Parviz Shahbazov told reporters on Monday.
Shahbazov said that work is currently underway in the Karabakh region to create solar and wind power plants.