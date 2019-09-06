World's most popular cities revealed

+ ↺ − 16 px

Financial services company Mastercard has revealed list of the cities, tourists visited and spent money mostly last year, APA reports citing CNN.

According to the infotmation, since 2009, the number of international overnight visitors has grown by 76% globally, according to third-party research and proprietary analysis by financial services company Mastercard.

For the fourth year in a row, Bangkok is the No. 1 most popular city on Mastercard's Global Destination Cities Index.

In 2018, the Thai capital welcomed 22.78 million international overnight visitors, with 3.34% growth forecast for 2019.

Paris and London rank No. 2 and No. 3 for visitors, both welcoming more than 19 million international visitors for overnight stays in 2018.

The index also ranks cities by international overnight visitor spending. By that measure, Dubai in the United Arab Emirates is the No. 1 city. International overnight visitors spent $30.82 billion there in 2018, spending a whopping $553 per day, on average.

By comparison, visitors to Bangkok -- the most popular city by visitor numbers -- spent an average of $184 per day. Bangkok ranked third for total international overnight visitor spending ($20.03 billion), with Mecca, Saudi Arabia, at No. 2 ($20.09 billion).

Top 10 cities ranked by 2018 visitor numbers:

1. Bangkok, Thailand: 22.78 million international overnight visitors

2. Paris, France: 19.10 million international overnight visitors

3. London, England: 19.09 million international overnight visitors

4. Dubai, United Arab Emirates: 15.93 million international overnight visitors

5. Singapore: 14.67 million international overnight visitors

6. Kuala Lumpur, Malaysia: 13.79 million international overnight visitors

7. New York City, USA: 13.60 million international overnight visitors

8. Istanbul, Turkey: 13.40 million international overnight visitors

9. Tokyo, Japan: 12.93 million international overnight visitors

10. Antalya, Turkey: 12.41 million international overnight visitors

News.Az

