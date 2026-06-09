Zelenskyy attends NB8 summit in Tallinn as Ukraine gains strong Nordic-Baltic backing
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is in Tallinn on Tuesday to attend the Nordic-Baltic (NB8) summit and hold talks with Estonian President Alar Karis, as regional leaders reaffirm support for Ukraine amid Russia’s ongoing war.
The summit, hosted under Estonia’s NB8 presidency, brings together prime ministers from the Nordic and Baltic countries alongside Zelenskyy to discuss security, defence cooperation and broader regional challenges, News.Az reports, citing ERR News.
Estonian Prime Minister Kristen Michal said NB8 countries have remained among Ukraine’s strongest supporters since the start of Russia’s full-scale invasion, contributing more than €42 billion in assistance over the past four years.
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He added that discussions will focus on strengthening Ukraine’s defence capabilities, increasing pressure on Russia and enhancing European security, while also addressing artificial intelligence development and regional competitiveness.
During the visit, Zelenskyy and First Lady Olena Zelenska will meet President Alar Karis to discuss defence
By Leyla Şirinova