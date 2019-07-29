Zhara-2019 festival wraps up in Baku
Zhara-2019 International Music Festival has ended in Baku.
Performers on the last night of the festival included Emin, Timati, Nazima, TERNOVOY, Doni, Misha Marvin, Klava Koka, Natan, Griqory Leps, Geegan, MOLLY, Loboda, HammAli i Navai, CYGO, Mari Kraymbreri, Rauf, Faiq, ZOMB, Nyusha, Lyubov Uspenskaya, Rasa, Kosmos Girls, Elvin Grey, Ellai, MOT, Aisel, Asammuell, Babek Mammadrzayev, Samra, Fika, Isayya, Evgeniya Mayer, Velvet, Aleksandr Panayotov, Slava, Yuliya Kovalchuk, JONY, Elman, Andro, Gemini, Alessandra, Anna Sedokova, Timur Rodrigez, TEREZA and Serebro.
The four-day festival featured more than 200 singers and bands.
The organizers of the festival are People`s Artist of Azerbaijan Emin Agalarov, Honored Artist of Russia Grigory Leps, founder of Russkoye Radio and Zolotoy Grammofon award Sergei Kozhevnikov.
News.Az