Zhara-2019 International Music Festival continues in Baku
Celebrities have stepped out on the red carpet as Zhara-2019 International Music Festival entered the second day at Sea Breeze Resort in Baku, AzerTag reports.
Vice-president of the Heydar Aliyev Foundation Leyla Aliyeva is among honorary guests of the event.
Emin Aghalarov, Stas Mikhaylov, Grigory Leps, Tamara Gverdtseteli, Slava, Steven Seagal, Sergey Zhukov, Jasmin, Diana Arbenina, Filip Kirkorov, Brandon Stone, Denis Klyaver, Igor Nikolayev, Aygun Kazimova, Lyubov Uspenskaya, Aleksandr Panayotov, Leonid Agutin, Valeriya, Viktoriya Dayneko, Brilliant Dadashova, Ilgar Khayal, Nigar Jamal, “Lyube”, “Cosmos Girls”, “Novie samotsveti”, “Fabrika”, “Ruki Vverkh”, “Otpetie moshenniki”, “Artik & Asti” walked the red carpet.
The organizers of the festival are People`s Artist of Azerbaijan Emin Agalarov, Honored Artist of Russia Grigory Leps, founder of Russkoye Radio and Zolotoy Grammofon award Sergei Kozhevnikov.
News.Az