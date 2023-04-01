News.az
Toggle Navigation
Politics
Azerbaijan
Opinion
Region
Analytics
World
Economics
Interviews
exclusives
Central Asia
COP29
Ukraine and Russia at war
Middle East
Culture
Tourism
Sports
Photos
Video
Crypto
India
Evergreen
Explainers (FAQ)
Digital finance
Currency Converter
News
Aleksander Ceferin
Tag:
Aleksander Ceferin
UEFA president hails consistent development of football at all levels in Azerbaijan
14 Feb 2024-11:11
UEFA president extends congratulations to Azerbaijani president
14 Feb 2024-10:41
Aleksander Ceferin reelected UEFA president
05 Apr 2023-04:35
Latest News
Indian shares hit by IT, metal sell-off
Drone strike damages apartments in Odesa overnight
Japan seizes Chinese fishing vessel, arrests skipper
NBA punishes Jazz, Pacers for bench moves
Deutsche Bank plans emerging markets hiring push
Shelton outlasts Mannarino to Dallas Open quarters
Goldman Sachs' top lawyer Kathy Ruemmler resigns amid Epstein fallout
Thunder's Nikola Topic makes NBA debut after cancer battle -
VIDEO
Axiom Space secures an extra $350 million
Trump plans April visit to China to confirm trade truce extension
Archive
Prev
Next
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31