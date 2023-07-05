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Saidov
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Azerbaijan's Foreign Minister Jeyhun Bayramov and his Uzbek counterpart Bakhtiyor Saidov discussed the current state of bilateral relations and prospects for further developing the strategic alliance between Azerbaijan and Uzbekistan during a phone call on Tuesday.02 Jun 2026-18:31
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Uzbekistan and Kazakhstan have signed a new joint cooperation program covering 2026–2027, following high-level bilateral talks held in Tashkent.31 Mar 2026-16:55
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Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov says recent drone attacks launched from Iranian territory against the Nakhchivan Autonomous Republic risk escalating tensions across the region.05 Mar 2026-14:16
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Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov held talks with his Uzbek counterpart Bakhtiyor Saidov on September 15, on the sidelines of the Emergency Arab-Islamic Summit in Doha, Qatar.16 Sep 2025-09:55
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