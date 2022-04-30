Yandex metrika counter

Russia says strategic stability dialogue with U.S. formally 'frozen'

Dialogue between Moscow and Washington on strategic stability is formally "frozen", said Russian foreign ministry official on Saturday, News.az reports citing TASS news agency.

Vladimir Yermakov, head of nuclear non-proliferation and controls at the foreign ministry, told TASS those contacts could be resumed once what Russia calls its "special military operation" in Ukraine was complete.


honor Patriotic War martyrs

