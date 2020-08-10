Russia-US strategic stability talks to be held in Vienna
The next round of Russian-US strategic stability talks will take place on August 16-18 in Vienna, said Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov on Monday, according to TASS.
"The consultations will take place on August 16-18 in Vienna," Ryabkov said.
Ryabkov and US Special Presidential Envoy for Arms Control Marshall Billingslea previously held talks on strategic stability on June 22 in Vienna.