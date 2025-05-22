Yandex metrika counter

White House confirms Trump will attend G7 summit in Alberta

Yuri Gripas/Abaca Press/TNS

U.S. President Donald Trump is scheduled to attend the G7 summit in Kananaskis, Alberta, this June, according to a White House briefing held Thursday afternoon.

Trump will be in Canada from June 15 to 17, press secretary Karoline Leavitt said, News.Az reports citing foreign media.


