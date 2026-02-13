News.az
Toggle Navigation
Politics
Azerbaijan
Opinion
Region
Analytics
World
Economics
Interviews
exclusives
Central Asia
COP29
Ukraine and Russia at war
Middle East
Culture
Tourism
Sports
Photos
Video
Crypto
India
Evergreen
Explainers (FAQ)
Digital finance
Currency Converter
News
Combat Activities
Tag:
Combat Activities
Azerbaijan's Air Force’s service and combat activities commended
13 Feb 2026-20:56
Latest News
President Aliyev meets Oracle CEO in Munich
Zelenskyy holds meeting with Reza Pahlavi in Munich
Kazakhstan's KMG boosts oil, gas condensate production by 10 pct in 2025
Azerbaijan's FM delivers speech at MSC panel discussion
How Munich Security Conference 2026 Shapes War, Peace, and Power Politics
President Ilham Aliyev gives interview to local media in Munich -
VIDEO
Spring Festival celebration held in central Botswana
Giant sinkhole devours road in Shanghai
Zambia urges responsible use of AI in radio broadcasting
Azerbaijan's Air Force’s service and combat activities commended
Archive
Prev
Next
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31