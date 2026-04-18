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Qualifications
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A motivation letter is a formal document that explains why you are applying for a specific opportunity and why you believe you are the right candidate. It is commonly required for university admissions, master's and PhD programs, scholarships, Erasmus+ exchanges, internships, training courses, volunteer programs, fellowships, research opportunities, and job applications.18 Jun 2026-11:30
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Greek Deputy Minister of Rural Development and Food Makarios Lazaridis resigned on Saturday following controversy over his academic qualifications.18 Apr 2026-22:36
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