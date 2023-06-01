News.az
Vagif Khachatryan
Tag:
Vagif Khachatryan
Azerbaijan sentences Meshali massacre perpetrator Vagif Khachatryan to 15 years in prison
07 Nov 2023-12:19
Azerbaijani court holds another hearing of criminal case against Armenian war criminal Vagif Khachatryan
07 Nov 2023-07:18
Vagif Khachatryan was in conscious state while committing crimes against Azerbaijanis, forensic examination reveals
06 Nov 2023-11:52
Witness names main perpetrator of Meshali massacre against Azerbaijanis
06 Nov 2023-08:32
Azerbaijani court holds another hearing of criminal case against Armenian war criminal Vagif Khachatryan
06 Nov 2023-06:40
Armenians killed all Azerbaijanis, even those who surrendered - victim in Vagif Khachatryan case
01 Nov 2023-08:30
Meshali massacre: Victims demand most severe sentence for Armenian war criminal Vagif Khachatryan
24 Oct 2023-11:31
Armenian war criminal Vagif Khachatryan and his brother involved in perpetration of Meshali massacre, says victim
24 Oct 2023-08:20
Azerbaijan holds another court hearing of criminal case against Armenian war criminal Khachatryan
24 Oct 2023-07:15
Azerbaijan holds another court hearing of criminal case against Armenian war criminal Khachatryan (UPDATED)
18 Oct 2023-07:44
