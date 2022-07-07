Yandex metrika counter

Americas Canada to send 39 armored vehicles to Ukraine this summer see

Canada will send 39 General Dynamics-made (GD.N) armored vehicles to Ukraine later this summer to help Kyiv in its defense against the Russia's offenseive , Canadian Defense Minister Anita Anand said on Thursday, News.az reports citing UNIAN.

The so-called armoured combat support vehicle, made at a General Dynamics plant based in London, Ontario, can be used as ambulances, maintenance and recovery vehicles, or to carry troops.


