Yandex metrika counter

Fashion designer Roberto Cavalli dies

  • World
  • Share
Fashion designer Roberto Cavalli dies

Italian fashion designer Roberto Cavalli died at the age of 83, News.Az reports.

Roberto Cavalli was born on November 15, 1940 in Florence. Cavalli was an Italian fashion designer and inventor. He was known for exotic prints and for creating the sand-blasted look for jeans. The high-end Italian fashion house Roberto Cavalli sells luxury clothing, perfume and leather accessories.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      