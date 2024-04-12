Fashion designer Roberto Cavalli dies
Italian fashion designer Roberto Cavalli died at the age of 83, News.Az reports.
Roberto Cavalli was born on November 15, 1940 in Florence. Cavalli was an Italian fashion designer and inventor. He was known for exotic prints and for creating the sand-blasted look for jeans. The high-end Italian fashion house Roberto Cavalli sells luxury clothing, perfume and leather accessories.