India’s Modi meets Qualcomm CEO to discuss AI and innovation
Photo: Reuters
Indian Prime Minister Narendra Modi met with Qualcomm President and CEO Cristiano Amon on Friday to discuss the company’s role in India’s semiconductor and artificial intelligence initiatives, Modi’s office said.
“Great to see Qualcomm's commitment towards India's semiconductor and AI missions,” Modi wrote on X, News.Az reports, citing Reuters.
The meeting comes amid heightened global attention on semiconductor developments. On the same day, China’s market regulator launched an investigation into Qualcomm over its acquisition of Israeli chipmaker Autotalks, examining potential violations of China’s antitrust laws.