Yandex metrika counter

Syria shoots down Israeli missiles over Tartus

  • World
  • Share
Syria shoots down Israeli missiles over Tartus

Syrian air defenses successfully intercepted two Israeli missiles over Tartus on Tuesday, News.Az reports citing foreign media.

The Syrian Army air defense unit intercepted at least two Israeli missiles over Tartus coast on Tuesday night.

Earlier, Al Mayadeen correspondent in Syria reported that an explosion was heard in the airspace of Tartus.

No further details have been released so far.

News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      