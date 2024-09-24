Syria shoots down Israeli missiles over Tartus
Syrian air defenses successfully intercepted two Israeli missiles over Tartus on Tuesday, News.Az reports citing foreign media.The Syrian Army air defense unit intercepted at least two Israeli missiles over Tartus coast on Tuesday night.
Earlier, Al Mayadeen correspondent in Syria reported that an explosion was heard in the airspace of Tartus.
No further details have been released so far.