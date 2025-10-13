Yandex metrika counter

Trump heckled by left-wing lawmaker during Knesset speech - VIDEO

President Donald Trump’s address to Israel's Knesset was briefly interrupted on Monday when left-wing Arab-Israeli lawmaker Ayman Odeh heckled him from the audience, News.Az reports, citing Al Jazeera.

Security officers swiftly escorted Odeh out of the chamber.

“That was very efficient,” Trump remarked before continuing his speech.


