Trump heckled by left-wing lawmaker during Knesset speech - VIDEO
Photo: Screen grab
President Donald Trump’s address to Israel's Knesset was briefly interrupted on Monday when left-wing Arab-Israeli lawmaker Ayman Odeh heckled him from the audience, News.Az reports, citing Al Jazeera.
Security officers swiftly escorted Odeh out of the chamber.
“That was very efficient,” Trump remarked before continuing his speech.
Trump speech was just interrupted by Arab-Israeli Knesset member Ayman Odeh.— intogrey (@intogreyx) October 13, 2025
He interrupted Trump, screaming “sharmouta!”
Pretty funny, and fitting. pic.twitter.com/c2NOpDtX2Y