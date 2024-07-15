Yandex metrika counter

Turkish fighter jets join NATO air policing mission in Romania – VIDEO

Turkish Air Force aircraft joined a NATO enhanced air policing mission in Romania, the Turkish National Defense Ministry said, News.Az reports.

“Within NATO Enhanced Air Policing Mission 4XF16 and KC-135 Stratotanker from Türkiye AF 9th and 10th Main Jet Base Commands, conducted a joint operation with RAF Eurofighfer Typhoon deployed in Romania and F/A-18 aircraft from NATO countries Spain and Finland over Romania,” said the ministry on X.

Romania joined the NATO alliance in 2004, while Türkiye has been a NATO member for over 70 years.


