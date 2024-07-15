Turkish fighter jets join NATO air policing mission in Romania – VIDEO
Turkish Air Force aircraft joined a NATO enhanced air policing mission in Romania, the Turkish National Defense Ministry said, News.Az reports.“Within NATO Enhanced Air Policing Mission 4XF16 and KC-135 Stratotanker from Türkiye AF 9th and 10th Main Jet Base Commands, conducted a joint operation with RAF Eurofighfer Typhoon deployed in Romania and F/A-18 aircraft from NATO countries Spain and Finland over Romania,” said the ministry on X.
Romania joined the NATO alliance in 2004, while Türkiye has been a NATO member for over 70 years.
NATO’nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 9 ve 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlıklarından kalkan 4 adet F-16 ve 1 adet KC-135R uçaklarımız ile Romanya’da konuşlu RAF Eurofighter Typhoon, NATO ülkeleri İspanya ve Finlandiya Hava… pic.twitter.com/g87oYAbxYl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2024