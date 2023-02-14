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Telephone Conversation
Tag:
Telephone Conversation
The presidents of Türkiye and Iran discussed regional issues in a recent conversation
30 Mar 2025-10:00
Lavrov, Rubio hold phone conversation at Washington's initiative — Russian MFA
15 Feb 2025-23:38
Azerbaijani, Iranian FMs discuss current situation in the region
18 Nov 2023-18:58
President Ilham Aliyev, Russian President Vladimir Putin hold telephone conversation
14 Feb 2023-19:15
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