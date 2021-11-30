14 dead, 2 injured in military helicopter crash in Azerbaijan
Some 14 servicemen of the Azerbaijani State Border Service (SBS) were killed and two injured after a military helicopter crash-landed during a training flight on Tuesday, said SBS Deputy Chief Ilham Mehdiyev, News.Az reports.
The State Border Service has disclosed the names of the helicopter crash victims: Colonel Fuzuli Javadov, Lieutenant Colonel Emil Nazirov, Major Elmir Hasanov, Major Elbrus Ahmadov, Major Emil Mayilov, Major Murad Mammadov, Major Emil Aliyev, Captain Jeyhun Ahmadkhanov, Captain Javid Bayramli, Captain Khayyam Aliyev, Captain Teymur Garaisayev, Lieutenant Abdulla Suleymanov, Senior Lieutenant Farid Naghiyev and crew member Elchin Nabiyev.
Lieutenant Colonel Emil Jafarov and Captain Ramin Adilov were injured in the crash.
On November 30, at about 10:40 am (GMT+4), a military helicopter of the State Border Service crashed during a training flight at the Garaheybat aviation range.