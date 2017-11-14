Armenian FM meets with OSCE MG co-chairs in Moscow
Armenia’s Foreign Minister Edward Nalbandian met with OSCE Minsk Group co-chairs in Moscow on November 14, Armenian Foreign Minister spokesman Tigran Balayan tw
Personal Representative of the OSCE Chairperson-in-Office Andrzej Kasprzyk also took part at the meeting, according to AzVision.
The sides discussed implementation of agreements on the settlement of the Nagorno-Karabakh conflict, reached at Vienna, Saint-Petersburg and Geneva summits, as well as possible meeting between Armenia and Azerbaijan foreign ministers.
News.Az