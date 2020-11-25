Yandex metrika counter

Azerbaijani grandmaster Rajabov advances to quarterfinal of Skilling Open 2020

Azerbaijani grandmaster Teymur Rajabov has reached the quarterfinal of the Skilling Open 2020.

Rajabov defeated Russian Sergey Karjakin and drew with American Hikaru Nakamura, Vietnamese Le Quang Liem, Indian Vidit Gujrathi and American Wesley So.

Rajabov ranks 6th after scoring 8 points.


News.Az 

honor Patriotic War martyrs

