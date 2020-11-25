Azerbaijani grandmaster Rajabov advances to quarterfinal of Skilling Open 2020
- 25 Nov 2020 16:19
- 22 Jan 2026 03:37
Azerbaijani grandmaster Teymur Rajabov has reached the quarterfinal of the Skilling Open 2020.
Rajabov defeated Russian Sergey Karjakin and drew with American Hikaru Nakamura, Vietnamese Le Quang Liem, Indian Vidit Gujrathi and American Wesley So.
Rajabov ranks 6th after scoring 8 points.