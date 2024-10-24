BRICS grants partner status to 13 countries
As many as 13 countries were granted partner status in the BRICS group.The decision was made at the BRICS Summit in the Russian city of Kazan on Thursday, News.Az reports.
The countries include Kazakhstan, Algeria, Belarus, Türkiye, Bolivia, Cuba, Indonesia, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan, and Vietnam.
BRICS members have established criteria for recognizing partner states.