News.az
Toggle Navigation
Politics
Azerbaijan
Opinion
Region
Analytics
World
Economics
Interviews
exclusives
Central Asia
COP29
Ukraine and Russia at war
Middle East
Culture
Tourism
Sports
Photos
Video
Crypto
India
Evergreen
Explainers (FAQ)
Digital finance
Currency Converter
News
Malaysia
Tag:
Malaysia
Malaysia drops corruption case against PM’s deputy Zahid
08 Jan 2026-16:39
Turkish President meets Malaysian PM Anwar in Ankara
07 Jan 2026-19:36
Malaysian PM urges faster digitalization in govt
05 Jan 2026-17:58
Deep-sea search for MH370 resumes in Indian Ocean
01 Jan 2026-09:44
Malaysia sees $13.33bn in digital investment in Q3
29 Dec 2025-21:44
Ex-Malaysian PM Najib gets 15 more years for graft
26 Dec 2025-21:40
Ex-PM Najib Razak guilty in Malaysia’s 1MDB scandal
26 Dec 2025-11:59
ASEAN ministers meet to address Thailand-Cambodia conflict
22 Dec 2025-10:45
Jailed Malaysian ex-PM Najib fails bid for house arrest
22 Dec 2025-09:01
Malaysia launches solar program for energy transition
19 Dec 2025-21:35
Latest News
Papoyan: Armenia expects lower fuel prices thanks to Azerbaijan
Fire in Baku apartment leaves one seriously injured
Why the United States and Azerbaijan are reassessing the role of international organizations
Humans used poisoned arrows 60,000 years ago
EU remains top buyer of Russian Arctic LNG despite 2027 phase-out pledge
Car bursts into flames in Baku, driver escapes safely
TSMC posts strong Q4 revenue amid AI demand surge
Toronto-bound KLM flight makes emergency landing in Glasgow
US action in Venezuela gives China much to ponder – especially on Taiwan
Passenger injured in power bank fire on Hong Kong flight
Archive
Prev
Next
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31