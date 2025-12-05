Cloudflare outage disrupts major websites
Photo: Reuters
A major Cloudflare outage caused widespread internet disruptions, knocking sites like X, Substack, and Canva offline. Even outage-tracking service DownDetector was affected, leaving users without clear information on the scale of the problem.
Some platforms hit by a similar incident last month—such as ChatGPT—remained online after reducing reliance on Cloudflare. Many users instead encountered “500 internal server error” messages across the web, News.Az reports, citing foreign media.
The failure comes just weeks after a previous Cloudflare breakdown, underscoring how outages at the infrastructure giant can instantly impact numerous unrelated websites worldwide.