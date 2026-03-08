Dubai airports resume partial operations

+ ↺ − 16 px

Airports in the United Arab Emirates (UAE) partially resumed flight operations on Sunday, following disruptions caused by recent regional tensions.

Dubai International (DXB) and Al Maktoum International (DWC) have resumed limited operations, while airports in Abu Dhabi, Sharjah, Ras Al Khaimah, and Fujairah are also operating a reduced number of flights. Access to terminals is restricted to passengers with confirmed bookings, according to airport authorities, News.Az reports, citing CNN.

RECOMMENDED STORIES Dubai is responding to incoming missile threats

Trump: Today Iran will be hit very hard

Iran struck the 23 Marina tower in Dubai - VIDEO

UAE president says nation in ‘time of war’

Major UAE carriers, including Emirates, Etihad Airways, flydubai, and Air Arabia, have resumed a limited number of flights and advised passengers to check flight statuses, as schedules remain subject to change.

On Saturday, flight operations at several UAE airports were temporarily suspended due to regional security concerns but gradually resumed later in the day.

The Chinese Consulate General in Dubai confirmed that several airlines, including Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, and Emirates, are preparing to resume flights between Dubai and cities in China, including Beijing, Shanghai, and Guangzhou, to assist stranded passengers. Several confirmed flights are scheduled to operate on March 8.

News.Az