EU commissioner says number of displaced Ukrainian may exceed 7 million
- 28 Feb 2022 06:48
- 10 Jul 2024 17:45
- World
The number of displaced Ukrainians may exceed seven million, European Commissioner for Humanitarian Aid and Crisis Management Janez Lenarcic said at a press conference in Brussels, News.Az reports.
"The currently expected number of displaced Ukrainians is over seven million people," he noted, adding: "In the worst-case scenario, they will find themselves in an urgent need of humanitarian assistance."
Lenarcic stressed that the European Commission has already mobilized 90 million euros for humanitarian aid.