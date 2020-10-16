Yandex metrika counter

Hikmet Hajiyev: Azerbaijan’s Ganja, Mingachevir cities come under Armenian missile attacks

Hikmet Hajiyev: Azerbaijan’s Ganja, Mingachevir cities come under Armenian missile attacks

Hiding itself behind humanitarian truce, Armenia’s armed forces continue its practice of terror and war crimes, Hikmet Hajiyev, Assistant to the President of Azerbaijan, Head of Foreign Policy Affairs Department, wrote on his Twitter page.

“Ganja and Mingachevir cities of Azerbaijan came under missile attacks. Casualties and damages to be identified,” Hajiyev tweeted.


