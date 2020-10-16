Hikmet Hajiyev: Azerbaijan’s Ganja, Mingachevir cities come under Armenian missile attacks
- 17 Oct 2020 01:40
Hiding itself behind humanitarian truce, Armenia’s armed forces continue its practice of terror and war crimes, Hikmet Hajiyev, Assistant to the President of Azerbaijan, Head of Foreign Policy Affairs Department, wrote on his Twitter page.
“Ganja and Mingachevir cities of Azerbaijan came under missile attacks. Casualties and damages to be identified,” Hajiyev tweeted.