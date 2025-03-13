Hugo Boss expects 2025 sales at prior year's level

+ ↺ − 16 px

Hugo Boss said on Thursday it expected annual sales to remain broadly in line with last year, after its 2024 sales slightly surpassed market expectations, News.az reports citing Reuters.

It forecast sales development between a 2% decline and a 2% increase, to a range of 4.2 billion to 4.4 billion euros ($4.57 billion to $4.79 billion), compared to 3% growth to 4.3 billion euros in 2024.

