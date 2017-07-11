Meeting of Azerbaijani and Armenian foreign ministers starts
- 11 Jul 2017 19:05
- 22 Jan 2026 03:37
- 123478
- Azerbaijan
- Share https://news.az/news/meeting-of-azerbaijani-and-armenian-foreign-ministers-starts Copied
A meeting between Azerbaijani and Armenian foreign ministers – Elmar Mammadyarov and Edward Nalbandian – has kicked off in Brussels, Spokesperson for Armenian M
Earlier the foreign office said that the meeting would be held on the initiative and with the presence of OSCE Minsk Group Co-Chairs.
News.Az