Netanyahu says Hamas leader Sinwar likely dead
- 21 May 2025 23:26
Photo: PTI
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu stated on Wednesday that it is likely that Hamas leader Mohammed Sinwar has been killed.
An Israeli air strike on a hospital in southern Gaza targeted Sinwar earlier this month but his death had not so far been confirmed either by Israel or Hamas, News.Az reports citing Reuters.