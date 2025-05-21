Yandex metrika counter

Netanyahu says Hamas leader Sinwar likely dead

  • World
  • Share
Netanyahu says Hamas leader Sinwar likely dead
Photo: PTI

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu stated on Wednesday that it is likely that Hamas leader Mohammed Sinwar has been killed.

An Israeli air strike on a hospital in southern Gaza targeted Sinwar earlier this month but his death had not so far been confirmed either by Israel or Hamas, News.Az reports citing Reuters.

News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      