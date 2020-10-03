Yandex metrika counter

President Ilham Aliyev: Azerbaijani Army today liberated several more villages

  • Politics
  • Share
President Ilham Aliyev: Azerbaijani Army today liberated several more villages

The Azerbaijani Army today liberated Talish village of Tartar district, Mehdili, Chakhirli, Ashaghi Maralyan, Shaybay and Guyjag villages of Jabrayil district and Ashaghi Abdurrahmanli village of Fuzuli district, President Ilham Aliyev wrote on his official Twitter account. 

"Karabakh is Azerbaijan!" the head of state tweeted.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      