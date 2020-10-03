President Ilham Aliyev: Azerbaijani Army today liberated several more villages
- 03 Oct 2020 23:22
- 22 Jan 2026 03:37
- 152828
- Politics
- Share https://news.az/news/president-ilham-aliyev-azerbaijani-army-today-liberated-several-more-villages Copied
The Azerbaijani Army today liberated Talish village of Tartar district, Mehdili, Chakhirli, Ashaghi Maralyan, Shaybay and Guyjag villages of Jabrayil district and Ashaghi Abdurrahmanli village of Fuzuli district, President Ilham Aliyev wrote on his official Twitter account.
"Karabakh is Azerbaijan!" the head of state tweeted.