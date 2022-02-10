President of Azerbaijan’s SOCAR relieved of his duties
President of the State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR) Rovnag Abdullayev has been relieved of his duties, News.Az reports.
President Ilham Aliyev signed a relevant order.
Under another presidential order, Rovnag Adbullayev has been appointed Azerbaijan’s deputy minister of economy.
Furthermore, the Azerbaijani president signed an order on appointing Elnur Aliyev as the country’s first deputy minister of economy.