Several injured after Ryanair flight hits severe turbulence

Several injured after Ryanair flight hits severe turbulence
Photo: Reuters

Ryanair flight FR8, traveling from Berlin Brandenburg, Germany, to Milan Malpensa, Italy, made an emergency landing in Memmingen, southern Bavaria, on Wednesday evening, following a sudden encounter with severe turbulence.

According to police, at least seven people on board sustained injuries, News.Az reports, citing foreign media.

A spokesperson for the Swabia South/West police department confirmed that six passengers and one crew member were injured. The severity of their injuries was not immediately clear.

The aircraft, a Boeing 737-800 registered EI-EKN, encountered turbulence while flying over southern Germany. As a precaution, the flight diverted to Memmingen Airport, where it landed safely in the evening.


honor Patriotic War martyrs

