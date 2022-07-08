Yandex metrika counter

Shinzo Abe, former Japanese prime minister, dies after being shot during election campaign

Shinzo Abe, former Japanese prime minister, dies after being shot during election campaign

Former Prime Minister Shinzo Abe, Japan's longest-serving leader, died on Friday after being shot while campaigning for a parliamentary election, News.az reports citing Koydo News Agency

A man opened fire on Abe, 67, from behind with an apparently homemade gun as he spoke at a drab traffic island in the western city of Nara, Japanese media showed earlier.

It was the first assassination of a sitting or former Japanese premier since the days of prewar militarism in the 1930s.


