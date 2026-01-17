Yandex metrika counter

Turkish FM discussed regional tensions with his Iraqi and Jordanian counterparts

Source: CNN

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan held a phone conversation with Iraqi Foreign Minister Fuad Hussein and Jordanian Foreign Minister Ayman Safadi, News.Az reports, citing Reuters.

During the conversation, an exchange of views was held on recent events in the region and issues that have caused tension.


