Turkish FM discussed regional tensions with his Iraqi and Jordanian counterparts
- 1046271
- World
- Share https://news.az/news/turkish-fm-discussed-regional-tensions-with-his-iraqi-and-jordanian-counterparts Copied
Source: CNN
Turkish Foreign Minister Hakan Fidan held a phone conversation with Iraqi Foreign Minister Fuad Hussein and Jordanian Foreign Minister Ayman Safadi, News.Az reports, citing Reuters.
During the conversation, an exchange of views was held on recent events in the region and issues that have caused tension.