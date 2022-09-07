U.N., Moscow discuss Russian grain, fertilizer exports
Senior U.N. and Russian officials met in Geneva on Wednesday to discuss Russian complaints that Western sanctions were impeding its grain and fertilizer exports despite a U.N.-brokered deal to boost Russian and Ukrainian shipments of the commodities, News.az reports citing TASS,
The United Nations, Turkey, Ukraine and Russia agreed on July 22 on what was described by U.N. chief Antonio Guterres as a package deal to restart Ukraine's Black Sea grain and fertilizer exports and facilitate Russian shipments.