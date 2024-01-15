Yandex metrika counter

US-owned carrier hit by missile amid American air strikes against Houthis

  • World
  • Share
US-owned carrier hit by missile amid American air strikes against Houthis

A US-owned vessel has been hit by a missle off Yemen's coast amid air strikes against Houthis, News.az reports citing The Mirror.

According to the UK Maritime Trade Operations, an "incident" happened 95 nautical miles southeast of Yemen's port city of Aden after "master reports port side of vessel hit from above by a missile."


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      