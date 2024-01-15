US-owned carrier hit by missile amid American air strikes against Houthis
15 Jan 2024
- 22 Jan 2026 03:37
- World
A US-owned vessel has been hit by a missle off Yemen's coast amid air strikes against Houthis, News.az reports citing The Mirror.
According to the UK Maritime Trade Operations, an "incident" happened 95 nautical miles southeast of Yemen's port city of Aden after "master reports port side of vessel hit from above by a missile."