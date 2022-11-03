News.az
Tag:
Black Sea Grain Deal
UN chief to meet Erdogan, Zelenskyy, Lavrov next week to revive grain deal
13 Sep 2023-18:43
Ukraine says Turkish President Erdogan can bring Black Sea grain deal ‘back on track’
10 Aug 2023-11:16
Türkiye to continue its efforts to achieve peace in Ukraine - FM
07 Aug 2023-08:52
Erdogan said he will have talks with Putin about Grain Deal
21 Jul 2023-11:08
Russia's grain deal withdrawal endangers 400 million lives, Ukrainian official says
18 Jul 2023-06:55
Ukraine wants to continue implementing Black Sea grain deal
17 Jul 2023-18:31
Wheat prices jump 3% after Russia announces end to grain deal
17 Jul 2023-12:10
Türkiye exerts 'most intense efforts’ to end Russia-Ukraine war: Erdogan
08 Jul 2023-05:57
Ukraine grain deal must continue without interruptions - Turkish FM
03 Nov 2022-19:10
