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Systemic Militarization
Tag:
Systemic Militarization
Germany enters an era of militarization: Political analyst on Berlin's strategic plans
By Samir Muradov
24 Apr 2025-17:32
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