Azerbaijan intends to open trade house in Saudi Arabia
Azerbaijan intends to open a trade house in Saudi Arabia, potentially in Riyadh or Jeddah, according to Azerbaijan’s deputy minister of economy.Deputy minister Elnur Aliyev made this announcement during the 5th meeting of the Joint Business Council of Azerbaijan-Saudi Arabia in Baku on Tuesday, News.Az reports.
Aliyev emphasized that relevant structures are actively working on this initiative.
"In recent years, trade and economic relations between Azerbaijan and Saudi Arabia have been developing," he added.