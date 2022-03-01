Yandex metrika counter

Azerbaijan, Iran to increase frequency of flights

The number of direct passenger flights between Azerbaijan and Iran is increasing, Azerbaijani Ambassador to Iran Ali Alizadeh wrote about on his Twitter page, News.Az reports.

According to him, flights between Azerbaijan and Iran will be carried out twice a week from March 4.

There is currently one flight per week.



