Azerbaijan, Iran to increase frequency of flights
- 01 Mar 2022 16:01
- 11 Aug 2024 20:41
- 171048
- Economics
The number of direct passenger flights between Azerbaijan and Iran is increasing, Azerbaijani Ambassador to Iran Ali Alizadeh wrote about on his Twitter page, News.Az reports.
According to him, flights between Azerbaijan and Iran will be carried out twice a week from March 4.
There is currently one flight per week.