Azerbaijani powerlifters grab 12 world golds
Azerbaijani powerlifters have grabbed twelve gold medals at the WRPF World Powerlifting Championship held in Moscow, Russia.
Huseyn Huseynov (52kg), Ramin Suleymanzade (60kg), Fardi Gurbanov (82.5kg), Mahammad Huseynov (90kg), Rovshan Khalilov (75kg), Elvin Muzaffarov (67.5kg), Nihad Guliyev (100kg) and Ramil Ahmadov (100kg) bagged golds for Azerbaijan, while Kamran Lazimov (82.5kg) won a silver medal of the championship.
In the deadlift event, Namig Mehdiyev (90kg), Raif Suleymanov (90kg, veterans), Hafiz Verdiyev (100kg) and Nijat Khosrovzade (125kg) claimed gold medals. Roman Ahmadov (82.5kg) took silver, while Aydin Humbatov (125 kg) captured a bronze medal of the tournament.