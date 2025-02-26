Yandex metrika counter

Azerbaijani presidential aide holds high-level talks in Türkiye

  • Politics
  • Share
Azerbaijani presidential aide holds high-level talks in Türkiye
Photo credit: Azerbaijan's Embassy in Türkiye

As part of his visit to Ankara, Hikmet Hajiyev, Assistant to the President of Azerbaijan and Head of the Foreign Policy Affairs Department of the Presidential Administration, met with Akif Cagatay Kılıc, Chief Adviser to the President of Türkiye.

During the meeting, the officials focused on the strategic alliance between Azerbaijan and Türkiye, discussing strengthening cooperation both bilaterally and within international organizations, Azerbaijan’s Embassy in Ankara said on X, News.Az reports.

Meanwhile, Hajiyev also held a meeting with Turkish Foreign Minister Hakan Fidan.

In Ankara, the Azerbaijani presidential aide engaged in talks with Türkiye's Communications Director Fahrettin Altun.

Azerbaijan's Embassy in Türkiye shared details of the meeting on X.

The parties focused on media and communications collaboration between Azerbaijan and Türkiye, as well as key issues on the global and regional agenda.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      