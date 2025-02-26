Azerbaijani presidential aide holds high-level talks in Türkiye

As part of his visit to Ankara, Hikmet Hajiyev, Assistant to the President of Azerbaijan and Head of the Foreign Policy Affairs Department of the Presidential Administration, met with Akif Cagatay Kılıc, Chief Adviser to the President of Türkiye.

During the meeting, the officials focused on the strategic alliance between Azerbaijan and Türkiye, discussing strengthening cooperation both bilaterally and within international organizations, Azerbaijan’s Embassy in Ankara said on X, News.Az reports.

Ankara’da ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev TC Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç’la bir araya geldi. Görüşmede Azerbaycan’la Türkiye’nin mevcut stratejik müttefiklik ilişkilerine dikkat çekildi, ikili ve… pic.twitter.com/3Gq8yUZdg6

Meanwhile, Hajiyev also held a meeting with Turkish Foreign Minister Hakan Fidan.

In Ankara, the Azerbaijani presidential aide engaged in talks with Türkiye's Communications Director Fahrettin Altun.

Azerbaijan's Embassy in Türkiye shared details of the meeting on X.

Ankara’da ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’la bir araya geldi.

Görüşmede, Azerbaycan’la Türkiye arasında medya ve iletişim alanında ikili işbirliğine, küresel ve bölgesel gündem… pic.twitter.com/aBSsWfLijA