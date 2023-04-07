Azerbaijan's current law on electric power industry not meeting modern demands - energy minister
Azerbaijan's current law on the electric power industry does not meet modern demands, Azerbaijan's Energy Minister Parviz Shahbazov said during the discussions of a new draft law "On the electric power industry" held at today's meeting of the Committee of Azerbaijan's Milli Majlis (Parliament) for Natural Resources, Energy and Ecology, News.az reports.