Brent oil falls below $90 per barrel first time since October 4

Brent oil falls below $90 per barrel first time since October 4

The price of a futures contract for Brent crude oil with December delivery fell below $90 per barrel on London’s ICE on Tuesday for the first time since October 4, 2022, News.az reports.

Brent reached $90.16 per barrel (-1.98%). 

At the same time, futures for WTI crude oil with December 2022 delivery are down 2.59% to $82.74 per barrel.

Brent slightly slowed down the decline reaching $90.04 per barrel (-2.11%). 

Futures for WTI crude fell by 2.73% to $82.62 per barrel.


