Business Insider adds Heydar Aliyev International Airport to list of world`s 14 most beautiful airports
Business Insider has added the Heydar Aliyev International Airport to the list of the world`s 14 most beautiful airports, AzerTag reports.
The list also includes Adolfo Suarez Madrid–Barajas Airport, Vancouver International Airport, Singapore Changi Airport, Kuala Lumpur International Airport, Munich Airport, Shenzhen Bao'an International Airport, Hong Kong International Airport, Hamad International Airport, Dubai International Airport, Beijing Capital International Airport, Marrakesh Menara Airport, Incheon International Airport and Haneda Airport.
